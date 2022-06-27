Матча за Кубок Гампера между Барселоной и Ромой этим летом не будет. У римлян изменились планы, о чем клуб сообщил в пресс-релизе.

"Рома объявляет, что не сыграет на турнире, который состоится в Барселоне 6 августа. Решение связано с необходимостью изменить планирование летних товарищеских встреч, чтобы создать наилучшие условия для работы мужских и женских команд.

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Они обе продолжат подготовку через другие встречи, менее ощутимые с точки зрения поездок, о чем будет сообщено позже. Спасибо Барселоне за приглашение и желаем хорошей летней подготовки", – говорится в заявлении "волков" .

Пресс-релиз каталонцев несколько отличается и по содержанию, и по тону: "Клуб сообщает, что Рома решила в одностороннем порядке и без объяснения причин расторгнуть контракт, подписанный обеими сторонами. Барселона уже работает над поиском нового соперника на этот год.

В ближайшие 24 часа будет активирован возврат приобретенных мест на стадионе. Хотим заметить, что отмена матча произошла из-за решения Ромы, которое не связано с Барселоной. Юридический отдел клуба изучает соответствующие действия, чтобы потребовать от итальянской команды возмещения ущерба, который это неожиданное и необоснованное решение наносит Барсе и ее болельщикам".

Напомним, Кубок Гампера проводится с 1966 года на Камп Ноу. Он был создан в честь легендарного основателя, игрока и президента "блаугранаса" Жоана Гампера.

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