Криштиану Роналду размышляет над уходом из Манчестер Юнайтед, понимая, что после назначения Эрика Тен Хага может стать лишним в команде. Называли двух претендентов на подписание 37-летнего нападающего – Спортинг и Рому, однако римляне оперативно открестились от Криштиану.

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Рома не собирается подписывать Роналду, который хотел бы минимум контракт на 2 года. Главная причина отказа – высокая зарплата Криштиану, который в Манчестере получает 23 млн евро за сезон. "Джалоросси" не готовы платить даже вдвое меньше, сообщает Corriere dello Sport.

Кроме того, руководство клуба не захотело рисковать ухудшением атмосферы в раздевалке, ведь еще в Реале взаимоотношения Роналду с Моуринью начали ухудшаться. Соответственно, Рома решила сразу положить конец спекуляциям по поводу возможного топ-трансфера.

В сезоне 2021/22 Роналду сыграл 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 ассиста. МЮ не выиграл ни одного трофея, а Рома стала победителем Лиги конференций.

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