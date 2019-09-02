Рома отдала Шика в РБ Лейпциг

Форвард Ромы Патрик Шик перебрался в РБ Лейпциг на правах аренды.

РБ Лейпциг на своем официальном сайте сообщил о переходе форварда Ромы Патрика Шика на правах годичной аренды. "Красные быки" имеют право выкупа.

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Чешский форвард не вошел в планы нового наставника римлян Паулу Фонсеки, из-за чего был вынужден искать новую команду для продолжения карьеры.

Рома в двух стартовых турах сыграла вничью с Дженоа (3:3) и Лацио (1:1). РБ выиграл все 3 матча на старте сезона в Бундеслиге.

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