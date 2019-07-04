Рома отдала форварда в аренду

Нападающий Ромы Умар Садик сезон 2019/20 проведет в составе сербского Партизана.

Партизан арендовал форварда Ромы Умара Садика. Соглашение рассчитано на один год с правом выкупа нигерийского нападающего за 1,6 млн евро, информирует официальный сайт белградского клуба.

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Рома получит за аренду Садика 100 тысяч евро. Вторую половину прошлого сезона форвард провел в составе Перуджы, а перед тем также на правах аренды выступал за Рейнджерс, Бреду, Торино и Болонью.

Напомним, в сезоне 2019/20 как Партизан, так и Рома будут играть в Лиге Европы. Правда, сербский клуб стартует во втором раунде квалификации, тогда как римляне будут играть уже в групповом турнире вместо дисквалифицированного Милана.

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