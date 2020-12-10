Римляне отчитались о рекордных убытках в размере 188,2 млн евро по итогам сезона 2019/20, информирует Corriere dello Sport.

Рома хочет переманить главного скаута Шахтера – стороны уже провели переговоры

Коронавирус серьезно ударил по всем клубам Европы, но у Ромы есть дополнительная проблема – отсутствие Лиги чемпионов. Ситуацию смягчает приход нового владельца Дэна Фридкина, который готов покрыть часть долгов "волков". Впрочем, остальную сумму придется собирать своими силами. Вероятно, Паулу Фонсека будет вынужден отпускать кого-то из лидеров, чтобы заработать средства для клуба.

Добавим, что после 10 туров Рома идет на шестой строчке Серии А, которая дает право только на Лигу Европы.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря