Раньери в сопровождении своего агента Пьеро Киоди прибыл в Лондон на встречу с президентом клуба Дэном Фридкиным. Об этом информирует TMW. Согласно журналисту Альфредо Педулле, владелец "джаллоросси" не исключает заключения краткосрочного с новым тренером, кем бы он ни стал – до конца этого сезона.

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Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении на вакантную должность Винченцо Монтеллы и Маурицио Сарри. В случае с "Аэропланом" Турецкая федерация футбола опровергла любые контракты с Ромой, а информация о Сарри оказалась "фейком".

Напомним, что в связи с неудовлетворительными результатами Рома уволила второго тренера в течение сезона Ивана Юрича. Спортивный директор "джаллоросси" Флоран Гизольфи планировал это сделать ещё несколько недель назад, но босс клуба Дэн Фридкин запретил ему это делать.

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