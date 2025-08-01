Рома определилась с игроком-фаворитом в случае ухода Довбика
Форвард Лечче Никола Крстович является фаворитом Ромы на случай продажи Артема Довбика.
Руководство Ромы может продать Довбика уже летом, если посчитает предложение по нему подходящим. По словам Филиппо Бьяфоры, выступавшего на Radio Manà Manà Sport Roma, Рома серьезно рассмотрит предложение в размере около 40 миллионов евро.
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Сообщается, что в случае продажи украинца Джан Пьеро Гасперини уже определил лучшую замену: форвард Лечче Никола Крстович. Черногорец высоко ценится тренером за его физические данные, большой дух жертвенности и потенциал для роста в более организованной тактической среде.
Крстович забил 11 голов в Серии А в прошлом сезоне и уже привлек внимание нескольких клубов, в том числе международных.