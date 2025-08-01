Руководство Ромы может продать Довбика уже летом, если посчитает предложение по нему подходящим. По словам Филиппо Бьяфоры, выступавшего на Radio Manà Manà Sport Roma, Рома серьезно рассмотрит предложение в размере около 40 миллионов евро.

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Сообщается, что в случае продажи украинца Джан Пьеро Гасперини уже определил лучшую замену: форвард Лечче Никола Крстович. Черногорец высоко ценится тренером за его физические данные, большой дух жертвенности и потенциал для роста в более организованной тактической среде.

Крстович забил 11 голов в Серии А в прошлом сезоне и уже привлек внимание нескольких клубов, в том числе международных.

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