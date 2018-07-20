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Рома определилась, кем заменит Алиссона

12:49 64 Читати українською
Рома определилась, кем заменит Алиссона
Робин Ольсен / Goal.com

Итальянская Рома намерена подписать голкипера сборной Швеции и датского Копенгагена Робина Ольсена.

Боссы "волков" хотят заменить Алиссона 28-летним шведом, сообщает Football Italia.

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Накануне бразилец официально перешел в Ливерпуль за рекордные 75 млн евро. Теперь римляне хотят приобрести Ольсена, который стал одним из открытий ЧМ-2018. В частности, он сумел в трех из пяти матчей сборной Швеции оставить ворота сухими.

Сейчас клубы не могут договориться по сумме отступных. Рома готова заплатить 10-12 млн евро, а Копенгаген желает получить 16-17 млн евро. Итальянцы стремятся завершить трансфер Ольсена до конца недели. Если это не удастся, то руководство клуба вернется к кандидатуре Альфонса Ареола, который играет за ПСЖ.

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