Рома определилась, кем заменит Алиссона

Итальянская Рома намерена подписать голкипера сборной Швеции и датского Копенгагена Робина Ольсена.

Боссы "волков" хотят заменить Алиссона 28-летним шведом, сообщает Football Italia.

Топ-10 самых дорогих голкиперов в истории: Буффон потерял лидерство впервые за 17 лет

Накануне бразилец официально перешел в Ливерпуль за рекордные 75 млн евро. Теперь римляне хотят приобрести Ольсена, который стал одним из открытий ЧМ-2018. В частности, он сумел в трех из пяти матчей сборной Швеции оставить ворота сухими.

Сейчас клубы не могут договориться по сумме отступных. Рома готова заплатить 10-12 млн евро, а Копенгаген желает получить 16-17 млн евро. Итальянцы стремятся завершить трансфер Ольсена до конца недели. Если это не удастся, то руководство клуба вернется к кандидатуре Альфонса Ареола, который играет за ПСЖ.