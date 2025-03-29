Итальянский гранд продолжает поиски нападающего, который в следующем сезоне сможет стать резервным вариантом для Артема Довбыка.

Римский клуб уже определил приоритетную цель, сообщает TUTTOmercatoWEB, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Экс-тренер сборной Украины назвал главную проблему Довбыка и клуб, за который он должен сыграть в следующем сезоне

Несмотря на неплохую игру Эльдора Шомуродова, руководство настаивает на подписании нового форварда. Ранее среди вариантов называли Бету из Эвертона и Лоренцо Лукку из Удинезе, однако теперь главным кандидатом стал Никола Крстович.

24-летний нападающий провел великолепный сезон в составе Лечче, отметившись 11 голами и 3 результативными передачами в 30 матчах.

Интересно, что именно сегодня, 29 марта, Рома сыграет против Лечче в матче 30-го тура Серии A. Начало встречи запланировано на 21:45.

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