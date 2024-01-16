Рома сегодня объявила об отставке Жозе Моуринью, а затем должность главного тренера римлян остается вакантной.

Моуринью официально покинул Рому

Впрочем, Рома оперативно нашла замену – новым наставником "волков" стал Даниэле де Росси, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Де Росси почти всю карьеру провел в составе Ромы, выступая за римский клуб с 2002 по 2019 годы. Еще полгода итальянец провел в Бока Хуниорс, где и повесил бутсы на гвоздь. В составе Ромы Даниэле провел 616 матчей, отметившись 63 голами и 60 ассистами.

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