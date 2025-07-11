Рома на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Миле Свиларом до лета 2030 года. В услугах вратаря были заинтересованы гранды Серии А, АПЛ и Бундеслиги, но сам Свилар комфортно чувствует себя в Риме и хочет остаться жить вместе с семьей именно в столице Италии.

Рома убедила своего лучшего игрока продлить контракт

Ранее сообщалось, что "джаллоросси" согласились увеличить сербу зарплату до 3 млн евро в год. Предыдущий годовой оклад серба составлял 800 тысяч евро.

Ранее тифози Ромы неоднократно призывали руководство продлить соглашение с одним из лучших вратарей в истории клуба.