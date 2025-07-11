Рома официально продлила контракт с лучшим игроком сезона
11 июля 19:46 - Читати українською
Вратарь Миле Свилар продлил контракт с Ромой.
Рома на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Миле Свиларом до лета 2030 года. В услугах вратаря были заинтересованы гранды Серии А, АПЛ и Бундеслиги, но сам Свилар комфортно чувствует себя в Риме и хочет остаться жить вместе с семьей именно в столице Италии.
Рома убедила своего лучшего игрока продлить контракт
Ранее сообщалось, что "джаллоросси" согласились увеличить сербу зарплату до 3 млн евро в год. Предыдущий годовой оклад серба составлял 800 тысяч евро.
Ранее тифози Ромы неоднократно призывали руководство продлить соглашение с одним из лучших вратарей в истории клуба.
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