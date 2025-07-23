Рома на своем официальном сайте объявила о переходе Эвана Фергюсона. Римляне арендовали 20-летнего форварда с правом выкупа за 40 миллионов евро.

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Фергюсон выступал за Брайтон с 2022 года. В сезоне 2024/25 форвард поиграл за "чаек", а затем отправился в Вест Хэм в аренду. Всего за оба клуба он провел 23 матча во всех турнирах, забив лишь один гол.

Эван будет конкурировать с Артемом Довбиком за место в основе. Фергюсон будет выступать за Рому под 11-м номером, под которым в прошлом году выступал украинец. Римские инсайдеры подтверждают, что Довбик взамен будет играть под №9.