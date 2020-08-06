Рома официально подтвердила смену владельца – цена сделки составила почти 600 миллионов евро

Затяжные переговоры между Джеймсом Палоттой и Дэном Фридкином о продаже Ромы наконец завершились.

Римский клуб на своем официальном сайте объявил о смене мажоритарного акционера. Им стала компания The Friedkin Group, которую возглавляет американский миллиардер Дэн Фридкин.

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Официально контракты были подписаны в вечер среды (5 августа). Сделка оценивается в 591 млн евро. Транзакция должна быть осуществлена до конца августа, хотя у Фридкина сохраняется возможность отказаться от покупки. Новый владелец получит 86,6% акционерного капитала Ромы.

Напомним, текущий сезон команда Паулу Фонсеки завершила на 5 строчке Серии А, а также продолжает борьбу в плей-офф Лиги Европы.

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