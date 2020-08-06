toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Рома официально подтвердила смену владельца – цена сделки составила почти 600 миллионов евро

09:54 - Читати українською
Рома официально подтвердила смену владельца – цена сделки составила почти 600 миллионов евро
Дэн Фридкин / AFP

Затяжные переговоры между Джеймсом Палоттой и Дэном Фридкином о продаже Ромы наконец завершились.

Римский клуб на своем официальном сайте объявил о смене мажоритарного акционера. Им стала компания The Friedkin Group, которую возглавляет американский миллиардер Дэн Фридкин.

Смоллинг вернется в Манчестер Юнайтед – Рома не согласовала выкуп защитника

Официально контракты были подписаны в вечер среды (5 августа). Сделка оценивается в 591 млн евро. Транзакция должна быть осуществлена до конца августа, хотя у Фридкина сохраняется возможность отказаться от покупки. Новый владелец получит 86,6% акционерного капитала Ромы.

Напомним, текущий сезон команда Паулу Фонсеки завершила на 5 строчке Серии А, а также продолжает борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Шахтер догнал Динамо по количеству разгромных побед в плей-офф еврокубков
07:30
3988
Теги
Рома Рома Италия футбольные финансы Джеймс Палотта
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
29
мин
Байер
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук