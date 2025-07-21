Рома официально подписала замену чемпиону мира
00:31 - Читати українською
Полузащитник Нил Эль-Айнауи перешел из Ланса в Рому.
Рома на своем официальном сайте объявила о подписании Нила Эль-Айнауи – он поставил подпись под контрактом до лета 2030 года и будет выступать под 8-м номером. Считается, что Нил пришел на замену Леандро Паредесу, который ушел в Бока Хуниорс.
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Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, римляне заплатили за этот переход 23 млн евро. Еще 2 млн евро Ланс сможет получить в виде бонусов.
24-летний полузащитник провел 130 матчей за Нанси и Ланс во всех турнирах, забив 17 мячей.
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