Рома на своем официальном сайте объявила о подписании Уэсли. Правый защитник поставил подпись под соглашением до лета 2030 года. Он сыграл более сотни матчей за Фламенго и в марте 2025 года дебютировал за национальную сборную Бразилии.

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Уэсли получил 43-й номер в Роме и стал 46-м бразильцем в истории клуба. Он стал пятым подписанием римлян этим летом. Согласно Джанлукой Ди Марцио, трансфер обошелся Роме в 25 млн евро. Еще 5 млн евро Фламенго сможет получить в виде бонусов.