Во вторник, 25 июня, Рома на своём официальном сайте объявила о продлении соглашения с наставником Даниэле Де Росси до июня 2027 года. Таким образом, руководство "джаллоросси" легитимизировало решение, которое приняло ещё перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с Миланом.

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Де Росси возглавил Рому с середины января 2024 года, заменив на посту главного тренера Жозе Моуринью. С тех пор он провёл во главе команды 26 матчей: 18 в чемпионате и 8 – в Лиге Европы. Несмотря на существенный прогресс в игре Ромы, уволенный Моуринью отмечал, что "с назначением Де Росси ничего не изменилось".

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