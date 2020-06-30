Рома официально договорилась с Арсеналом относительно Мхитаряна

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян продолжит защищать цвета столичного клуба.

Римляне договорились о продолжении сотрудничества с Мхитаряном до завершения нынешнего сезона, а также предварительно заключили соглашение об аренде армянина на сезон 2020/21, сообщает официальный сайт Ромы.

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Права на 31-летнего полузащитника принадлежат лондонскому Арсеналу. В нынешнем розыгрыше Серии А Генрих провел 15 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

Напомним, в Украине Мхитарян известен своими выступлениями за Шахтер в 2010-2013 годах.

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