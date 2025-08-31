Левый защитник Костас Цимикас перешел из Ливерпуля в Рому на правах аренды.

Рома на своем официальном сайте объявила о подписании Цимикаса. Левый защитник пришел на правах аренды, сроки которой не разглашаются. Он станет прямым конкурентом Анхелиньо.

За пять лет в составе Ливерпуля Костас провел лишь 115 матчей во всех турнирах. Он приходит в Рому за игровой практикой.

Цимикас выбрал футболку под номером 12, он восьмой греческий футболист в истории "джаллоросси" после Холебаса, Хутоса, Делласа, Керамициса, Маноласа, Тахцидиса и Торосидиса.