Поединок Рома – Лацио на Стадио Олимпико стартовал в 21:45 по Киеву. Если команда Симоне Индзаги еще сохраняла призрачные надежды на топ-4, то "джалоросси" могли занять максимум 7 место, которое даст право на участие в Лиге конференций 2021/22. Это был последний шанс Паулу Фонсеки все же выиграть дерби делла Капитале – в предыдущих 3-х матчах были зафиксированы две ничьи, а в поединке первого круга Лацио опозорил Рому со счетом 3:0. Как известно, по окончании сезона португалец покинет "волков", уступив должность наставника Жозе Моуринью.

Старт матча не порадовал острыми моментами. Соперники ограничились держанием мяча, что не приводило к голевым моментам. За первые 20 минут команды лишь по разу пробили в сторону ворот, но голкиперы не вступили в игру – оба выстрела были неточными. А вот на 26-й минуте Лацио мог забивать. Роджер Ибаньес традиционно для себя ошибся вблизи своей штрафной, подарив мяч Милинковичу-Савичу. Серб отдал на Луиса Альберто, удар которого парировал Фусато, продемонстрировав реакцию топ-класса.

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Рома ответила неточным ударом Джеко, который выиграл борьбу у двух оппонентов, но не попал в створ. Ведат Мурики отправил мяч в ворота Фусато, но даже не радовался – офсайд. Игра стала веселее – пошли моменты. Милинкович-Савич вышел почти один на один с кипером Ромы, но перебросил и его, и ворота. Под занавес тайма Лацио заиграл активнее, а Фонсека был вынужден провести замену. Ибаньес травмировался и уступил место на поле Кумбулле.

Лацио давил, но забила Рома. Джеко продрался мимо Ачерби и прострелил на Мхитаряна, который в касание прошил и кипера, и защитника. 1:0 – "джалоросси" выиграли первый тайм, реализовав свой единственный острый момент.

После перерыва первый острый момент был за Ромой. Кристанте в два касания пробил из пределов штрафной – чуть выше, но было опасно. Джеко тоже мог лучше распорядиться своим шансом, а вышел и не пас, и не удар. Еще одну контратаку "джалоросси" испортил Пеллегрини, который поспешил с передачей. Перехватила инициативу команда Фонсеки во втором тайме, а вот Лацио ничего не мог создать у ворот Фусато.

Команда Индзаги все же имела свой шанс. Иммобиле роскошно пробил пяткой – мог быть гол-шедевр, но кипер был готов к такому решению нападающего. Возможно, в том эпизоде был офсайд, но лайнсмен не поднял флажок. Встречная атака Ромы завершилась прострелом Вильяра, но Лаццари в момент опередил Кристанте. Как и в первом тайме, игра начала раскрываться. Иммобиле вышел один на один с Фусато под острым углом, обыграл вратаря, но тот сумел перехватить пас Чиро на партнера.

На 78-й минуте Рома удвоила свое преимущество. Педро, который провел на поле всего несколько минут, обводящим ударом из-за пределов штрафной заставил капитулировать Пепе Рейну – 2:0. Тут же Вильяр не без помощи рикошета мог довести счет до разгромного, но здесь уже фортуна улыбнулась номинальным гостям. Лацио еще и доигрывал в меньшинстве после удаления Ачерби, получившего вторую желтую за фол против Джеко.

В итоге, 2:0 – Паулу Фонсека на прощание все же выигрывает римское дерби с четвертой попытки. Следующий матч против Специи станет последним для португальца в статусе тренера Ромы. А вот Лацио потерял шансы на топ-4 и будет играть в квалификации Лиги Европы.

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