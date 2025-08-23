Рома стартовала в новом сезоне чемпионата Италии матчем против Болоньи. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Эван имел и еще более опасную возможность, когда получил мяч в полукруге перед штрафной, но польский вратарь и здесь совершил сейв! Через 3 минуты ирландец выскочил из-за спин защитников и замыкал головой навес Анхелиньо, но мимо стойки. Болонья ответила голом Орсолини, который отменили из-за очевидного офсайда.

Капитан Ромы Кристанте был ближайшим к забитому мячу, когда замыкал навес Суле со штрафного – лишь стойка спасла "россоблу". После этого моментов поубавилось, но Рома и дальше продолжала контролировать мяч. Первый тайм завершился без голов.

А старт второй половины мог стать настоящим шоком. Кастро на правом фланге решил пробить вместо очевидного навеса – перекладина спасла Свилара от позорного гола. А на 53-й минуте Рома таки повела в счете. Забил другой новичок команды, латераль Уэсли. Казалось, у бразильца уже отобрали мяч, но тот ужасно отлетел от Лукуми прямо на ход Уэсли, который покатил под дальнюю ногу Скорупски – 1:0!

Болонья ответила выстрелом Орсолини – прямо в руки Свилару. А Фергюсон примерил на себя роль ассистента, идеально навесив на Ману Коне в штрафную. Хавбек в нескольких метрах от ворот остановил снаряд, но умудрился не попасть! Довбик вышел на поле на 74-й минуте вместе с Пауло Дибалой, сменив Фергюсона и Суле. Аргентинец едва не забил через 2 минуты после появления на газоне, но Скорупски потащил его удар в дальний угол.

Болонья после этого немного активизировалась, однако "волки" не дали создать опасность у своих ворот. Довбик и Дибала едва не создали второй мяч. Артем классно открылся за спинами защитников и получил передачу Пауло, положил Скорупски на газон, но оказался под острым углом. Довбик отдал назад Дибале, который попытался подсечь мяч над защитниками, но слишком слабо. В итоге, Рома минимально одолела Болонью, хотя забить могла значительно больше.

