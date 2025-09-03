Главный тренер Рома Джан Пьеро Гасперини определился с заявкой своей команды на Лигу Европы. В нее не вошли атакующий полузащитник Томмазо Бальданци и вратарь-новичок Дэвис Васкес.

Трансфер Довбика в Милан окончательно заблокирован – клубы не пришли к согласию в одном вопросе

К удивлению многих, в заявку попал и бывший капитан команды Лоренцо Пеллегрини, который так и не смог покинуть клуб этим летом. Видеть Пеллегрини в своих рядах хотел Вест Хэм, но лондонцы так и не смогли договориться с Ромой, которая на полузащитника больше не рассчитывала.

Артем Довбик также оказался в заявке.

Заявка Ромы на Лигу Европы:

Вратари: Голлини, Свилар;

Защитники: Ренш, Н'Дика, Цимикас, Челик, Эрмосо, Манчини, Зьолковски, Гиларди, Анхелиньо, Уэсли;

Полузащитники: Кристанте, Пеллегрини, Эль-Айнауи, Коне;

Нападающие: Довбик, Фергюсон, Суле, Дибала, Бейли, Эль-Шаарави.

"Скорее ослы пролетят над крышами": чемпион мира, забивавший Динамо и Шахтеру в ЛЧ, Англия считала его "своим"