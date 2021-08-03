26-летний форвард присоединился к Роме, сообщает официальный сайт клуба. Он подписал контракт на 5 лет. "Волкам" трансфер обошелся в 17,5 млн евро, но Дженоа может получить процент от последующей продажи Эльдора.

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"Присоединение к Роме – огромный шаг вперед в моей карьере. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы показать, что заслуживаю эту возможность. Хочу продемонстрировать, на что я способен, в одном из крупнейших клубов мира", – заявил Шомуродов. Он будет выступать за римлян под 14 номером.

К слову, в сезоне 2020/21 Эльдор Шомуродов, которого часто называют "узбекским Месси", провел 31 матч в Серии А, в которых забил 8 мячей. Ранее он также защищал цвета российского Ростова и узбекского Бунедкора.

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