Рома не воспользовалась шансом купить Лаутаро за смешную сумму

Футбольный агент Луис Руцци рассказал, что форвард Интера Лаутаро Мартинес мог перейти в Рому в январе 2018 года.

"Я предлагал Роме выкупить Лаутаро за 8 миллионов евро в январе 2018 года. На тот момент именно эта сумма отступных была прописана в контракте с Расингом. Однако римляне не захотели этого делать. Был серьезный контакт с Атлетико, но ничего не получилось.

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20 января президент Расинга повысил сумму отступных за игрока в 20 миллионов. А потом Интер сделал все остальное. Я думаю, в конце концов, он перейдет в Барселону. Каталонцы не хотят выплачивать сумму отступных, однако думаю, что Лаутаро хочет уйти. Как по мне, он должен остаться в Интере на всю жизнь, это центрфорвард на следующие десять лет. Он чемпион, потрясающий игрок. Если Интер потеряет его, то сделает ошибку", – цитирует Руцци Tuttomercatoweb.

Напомним, Лаутаро Мартинес перешел в Интер из аргентинского Расинга летом 2018 года. Сумма трансфера составила 25 млн евро. С тех пор Мартинес провел за "нерадзурри" 66 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Контракт 22-летнего нападающего с Интером действует до лета 2023 года. Клаусула составляет 111 млн евро.

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