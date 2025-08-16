Рома не смогла одолеть новичка саудовской лиги – Довбик снова не убедил
В субботу, 16 августа, Рома и саудовский Неом провели товарищеский матч (2:2). Читайте подробности на "Футбол 24".
Контрольный матч
Рома – Неом – 2:2
Голы: Кристанте, 25, Суле, 38 – Бенрахма, 32, Абди, 38
Кристанте забил после неуверенной игры вратаря Неома Булки на выходе. Поляк выбил мяч после навеса Анхелиньо точно в ноги Кристанте, который и воспользовался этим подарком.
Однако Рома и сама была не безупречна в обороне. Новичок Гиларди играл персонально по Бенрахме, даже если тот находился в своей штрафной площади. Но в этом эпизоде защитник за своим визави не досмотрел – и форвард саудовцев реализовал выход 1 на 1.
Во второй раз Рому вперед вывел Суле – он воспользовался передачей Ренша. Абди сравнял счет после того, как сам же перехватил мяч на чужой половине поля. Он справился не только с Н'Диком, но и с самим Реншем, после чего отправил мяч в ворота.
Нидерландский правый защитник/латераль Ромы мог исправиться и забить, но попал в штангу на 44-й минуте.
В перерыве Гасперини сделал три замены, выпустив на поле Артема Довбика, Ману Коне и Эрмосо. За весь второй тайм Артем нанес лишь один неточный удар по воротам саудовцев. Рома владела инициативой, но новичок саудовской элиты сыграл надежнее в обороне во втором тайме.
