Контрольный матч

Рома – Неом – 2:2

Голы: Кристанте, 25, Суле, 38 – Бенрахма, 32, Абди, 38

Кристанте забил после неуверенной игры вратаря Неома Булки на выходе. Поляк выбил мяч после навеса Анхелиньо точно в ноги Кристанте, который и воспользовался этим подарком.

Рома дала Интеру окончательный ответ на запрос о продаже лучшего игрока сезона

Однако Рома и сама была не безупречна в обороне. Новичок Гиларди играл персонально по Бенрахме, даже если тот находился в своей штрафной площади. Но в этом эпизоде защитник за своим визави не досмотрел – и форвард саудовцев реализовал выход 1 на 1.

Во второй раз Рому вперед вывел Суле – он воспользовался передачей Ренша. Абди сравнял счет после того, как сам же перехватил мяч на чужой половине поля. Он справился не только с Н'Диком, но и с самим Реншем, после чего отправил мяч в ворота.

Нидерландский правый защитник/латераль Ромы мог исправиться и забить, но попал в штангу на 44-й минуте.

В перерыве Гасперини сделал три замены, выпустив на поле Артема Довбика, Ману Коне и Эрмосо. За весь второй тайм Артем нанес лишь один неточный удар по воротам саудовцев. Рома владела инициативой, но новичок саудовской элиты сыграл надежнее в обороне во втором тайме.

Довбык взял дополнительные уроки, три клуба АПЛ хотят Артема – Моуринью может спасти карьеру Зинченко