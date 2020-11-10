Рома вынуждена смириться с потерей очка в матче 1 тура Серии А против Вероны.

Повторная апелляция римского клуба также завершилась неудачно, информирует Gazzetta dello sport.

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Рома в матче против Вероны включила хавбека Амаду Диавара в заявку на поединок как игрока в возрасте до 22 лет, хотя гвинейцу уже исполнилось 23. Поединок завершился нулевой ничьей, но в кабинетах "волкам" присудили техническое поражение 0:3.

Добавим, что этот проигрыш до сих пор остается для команды Фонсеки единственным в чемпионате. Сейчас Рома занимает четвертое место Серии А, хотя дополнительное очко могло бы поднять ее на третье место.

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