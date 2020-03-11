Рома не полетит в Севилью на поединок Лиги Европы

Итальянская Рома не вылетела в Испанию на поединок 1/8 финала Лиги Европы против Севильи.

Самолет с делегацией Ромы так и не приземлился в Севилье, информирует твиттер римского клуба.

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Отмечается, что испанский аэропорт не дал разрешения самолету Ромы на приземление. Окончательное решение УЕФА насчет этого инцидента станет известно позже.

Напомним, поединок между Севильей и Ромой в рамках 1/8 финала Лиги Европы запланирован на 12 марта.

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