Генеральным директором "волков" стал 36-летний Тьягу Пинту, сообщает официальный сайт клуба.

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Португальский специалист в течение трех лет занимал должность директора по профессиональному футболу в Бенфике. За это время "орлы" выиграли чемпионат и Суперкубок Португалии, а также совершили несколько громких трансферов – среди них продажа Жоау Фелиша в Атлетико за 125 млн евро. Теперь Пинту будет сотрудничать со своим соотечественником Паулу Фонсекой, который тренирует Рому.

Напомним, летом римский клуб приобрел американский миллиардер Дэн Фридкин. Именно назначение генерального директора стало первым серьезным изменением под его руководством.

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