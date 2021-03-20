В лагере Ромы уже разрабатывают план Б на случай прощания с Паулу Фонсекой.

Наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн заинтересовал руководство Ромы, сообщает La Repubblica.

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Итальянский клуб ищет потенциальную замену Паулу Фонсеке на случай, если португалец не сможет справиться с главной задачей римлян на сегодня – это попадание в топ-4 Серии А. Стоит отметить, что в услугах Нагельсманна заинтересованы другие европейские гранды, среди которых Тоттенхэм и Барселона.

После 27-ми туров Серии А Рома расположилась на 6-й строчке, отставая от 4-го места на два очка.

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