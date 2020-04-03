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Рома нашла неожиданную альтернативу Мхитаряну – принципиальный соперник в конкурентах

11:24 63 Читати українською
Рома нашла неожиданную альтернативу Мхитаряну – принципиальный соперник в конкурентах
Педро в окружении одноклубников / фото из соцсетей

Итальянская Рома испытывает трудности с подписанием полузащитника Генриха Мхитаряна и уже нашла альтернативный вариант.

Арсенал отклонил 2 предложения "волков" по выкупу армянского хавбека, сообщает The Express.

Лацио нацелился на дуэт ветеранов Челси

Мхитарян хорошо себя проявил в аренде на Апеннинах, но Рома не собирается платить за него требуемую "канонирами" сумму. По информации издания, речь идет о 18 млн фунтов. Это заставило римлян искать альтернативу, которая была найдена на Стэмфорд Бридж. "Волки" готовы подписать Педро Родригеса, который летом станет свободным агентом и достанется Роме бесплатно. На испанца также претендует Лацио.

К слову, в нынешнем сезоне Педро провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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