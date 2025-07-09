Нападающий Брайтона Эван Фергюсон находится в сфере интересов Ромы, информирует инсайдер Николо Скира. По информации источника, "джаллоросси" открыли переговоры по аренде с правом выкупа.

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К Фергюсону есть интерес и от двух команд из АПЛ, но он, скорее всего, готов попробовать себя за рубежом и даст точный ответ относительно своего будущего на этой неделе.

Вторую половину прошлого сезона форвард провел в аренде за Вест Хэм. В прошлом сезоне он забил 1 гол в 23 матчах.

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