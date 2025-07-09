Рома нашла конкурента Довбику в АПЛ – он забил 1 гол в 23 матчах
9 июля 17:42 - Читати українською
Рома ведет переговоры по форварду Брайтона Эвану Фергюсону.
Нападающий Брайтона Эван Фергюсон находится в сфере интересов Ромы, информирует инсайдер Николо Скира. По информации источника, "джаллоросси" открыли переговоры по аренде с правом выкупа.
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К Фергюсону есть интерес и от двух команд из АПЛ, но он, скорее всего, готов попробовать себя за рубежом и даст точный ответ относительно своего будущего на этой неделе.
Вторую половину прошлого сезона форвард провел в аренде за Вест Хэм. В прошлом сезоне он забил 1 гол в 23 матчах.
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