По информации Romapress, в список потенциальных новичков "волков" попал Себастьяно Эспозито который играет на той же позиции, что и Артем Довбик. 22-летний форвард, принадлежащий Интеру и выступающий на правах аренды за Эмполи, где также играют украинцы Виктор Коваленко и Богдан Попов.

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Эспозито проводит яркий сезон в Серии А. В его активе 25 матчей и 8 забитых мячей. Рома рассматривает его как одну из опций для усиления атакующей линии. Однако, он не единственная кандидатура на усиление, ведь клуб мониторит еще несколько вариантов для увеличения конкуренции в нападении.

Напомним, сейчас Рома занимает 7 место в Серии А, и отстает на 2 очка от 6 позиции, которая дает право играть в єврокубках.

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