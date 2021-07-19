Защитник Палмейраса Матиас Винья может перебраться в Европу в текущее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед отказал Роме в трансфере Теллеса, поэтому римляне уже подготовили предложение насчет Матиаса Виньи из Палмейраса, сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.

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"Волки" уже предложили 12,5 млн евро вместе с бонусами за левого защитника. Интересно, что Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

Отметим, что Винья сыграл в 20 матчах в составе Палмейраса в прошлом сезоне, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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