Рома достигла соглашения с форвардом Лечче Николой Крстовичем, информирует Pianeta Lecce. Более того, сообщается, что черногорец уже подписал контракт с "джаллоросси" в понедельник.

Приход Крстовича связан с возможным уходом Артема Довбика, кандидатуру которого рассматривают клубы английской Премьер-лиги, в частности Лидс.

За два года в Лечче Никола забил 19 голов в 74 матчах, сыграв ключевую роль в двух кампаниях апулийцев по спасению в Серии А. Крстович также провел 27 матчей и забил 6 голов за взрослую сборную Черногории, за которую он дебютировал 28 марта 2022 года.

