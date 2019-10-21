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Рома надолго потеряла двух важных игроков из-за травм – кадровые проблемы добавляют головной боли Фонсеке

16:15 51 Читати українською
Рома надолго потеряла двух важных игроков из-за травм – кадровые проблемы добавляют головной боли Фонсеке
Паулу Фонсека / Твиттер Ромы

Рома продолжает страдать от травм основных игроков, что существенно усложняет и без того непростой дебют Паулу Фонсеки в Италии.

 
Джастин Клюйверт 87’
87’ Джастин Клюйверт

Римский клуб на своем официальном сайте поделился подробностями относительно повреждений хавбека Бриана Кристанте и форварда Николы Калинича.

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Хорвату диагностировали перелом малой берцовой кости. Экс-игроку Днепра не понадобится операция, однако его восстановление займет не меньше месяца. Ситуация Кристанте значительно хуже – итальянец не избежит хирургического вмешательства из-за разрыва приводящей мышцы. Он точно вылетел как минимум до конца 2019 года.

Оба игрока "волков" получили травмы в первом тайме матча против Сампдории, который завершился нулевой ничьей. К слову, Рома смогла добыть лишь одну победу в последних четырех турах Серии А.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Сампдория - Рома Никола Калинич Никола Калинич Рома Рома Италия Бриан Кристанте Бриан Кристанте
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