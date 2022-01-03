Жозе Моуринью определился с игроками, на которых не рассчитывает. Около десятка футболистов Ромы уже в январе могут перейти в другие клубы. Их пристройкой занимается спортивный директор Тьяго Пинту, информирует Corriere dello Sport.

Самая лучшая ситуация у Риккардо Калафьори. Моуринью верит в 19-летнего левого защитника, поэтому хочет отдать его в аренду, но выдвигает условие – итальянец в новой команде должен регулярно выходить на поле. Основным претендентом называют Кальяри.

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Другой защитник – Брайан Рейнольдс – может вернуться в США. Также американцем интересуются Брюгге с Андерлехтом. Давиде Сантон привлек внимание турецких и французских клубов, но имеет варианты и в Италии. Федерико Фасио может оказаться в Сампдории, если согласует досрочный разрыв контракта с Ромой и согласится на уменьшение зарплаты в Генуе.

Могут уйти и хавбеки Гонсало Вильяр и Амаду Диавара. Первым интересуется Валенсия и Эльче, желающие арендовать испанца с правом выкупа. С ганцем сложнее – он сейчас на Кубке Африки, но после возвращения может перебраться в Кальяри или один из французских клубов.

Борха Майораль, арендованный из Реала, тоже уйдет уже в январе – Моуринью на него не рассчитывает. Испанец может остаться в Серии А, подписав договор с Фиорентиной. Еще один "изгнанник" – Карлес Перес, пришедший из Барселоны. Вингер почти не играет, так что римляне настроены избавиться и от него.

К слову, Рома завершила первый круг чемпионата Италии на 6-й позиции. Отставание от топ-4 составляет 6 очков.

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