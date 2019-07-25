Рома начала переговоры с Мораесом

Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес имеет шанс снова воссоединиться с экс-тренером "горняков" Паулу Фонсекой.

Представители Ромы ведут активные переговоры с Жуниором Мораесом по переходу натурализованного бразильца в итальянский клуб, сообщает globoesporte.

Мораес попал в сферу интересов Ромы и Интера, – СМИ

На трансфере лично настаивает наставник римлян Паулу Фонсека, который последний сезон провел вместе с Жуниором в Шахтере.

Основным приоритетом для "волков" остается нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин. По информации источника, переезд аргентинца в Рим выглядит маловероятным.

В прошлом сезоне УПЛ Мораес провел 27 матчей, в которых отметился 19-ю голами, что позволило ему стать лучшим бомбардиром турнира.

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