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Рома начала переговоры с Мораесом

13:20 196 Читати українською
Рома начала переговоры с Мораесом
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес имеет шанс снова воссоединиться с экс-тренером "горняков" Паулу Фонсекой.

Представители Ромы ведут активные переговоры с Жуниором Мораесом по переходу натурализованного бразильца в итальянский клуб, сообщает globoesporte.

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На трансфере лично настаивает наставник римлян Паулу Фонсека, который последний сезон провел вместе с Жуниором в Шахтере.

Основным приоритетом для "волков" остается нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин. По информации источника, переезд аргентинца в Рим выглядит маловероятным.

В прошлом сезоне УПЛ Мораес провел 27 матчей, в которых отметился 19-ю голами, что позволило ему стать лучшим бомбардиром турнира.

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