Кроме Эвана Фергюсона в Рому из Брайтона может перейти также Мэтт О'Райли.

Рома близка к оформлению двойного трансфера из Брайтона, сообщает Football Italia со ссылкой на Джанлуку ди Марцио.

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После недавних инсайдов о том, что Эван Фергюсон станет конкурентом Артему Довбыку, появилась также информация об интересе волков к полузащитнику Мэтту О'Райли.

Бывшая команда Роберто де Дзерби готова отпустить обоих игроков в аренду с обязательством выкупа. Джан Пьеро Гасперини лично заинтересован в услугах датского хавбека и нападающего сборной Ирландии.

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