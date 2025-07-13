Рома нацелилась сразу на двух игроков из экс-команды Де Дзерби – один из них станет конкурентом Довбика
Кроме Эвана Фергюсона в Рому из Брайтона может перейти также Мэтт О'Райли.
Рома близка к оформлению двойного трансфера из Брайтона, сообщает Football Italia со ссылкой на Джанлуку ди Марцио.
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После недавних инсайдов о том, что Эван Фергюсон станет конкурентом Артему Довбыку, появилась также информация об интересе волков к полузащитнику Мэтту О'Райли.
Бывшая команда Роберто де Дзерби готова отпустить обоих игроков в аренду с обязательством выкупа. Джан Пьеро Гасперини лично заинтересован в услугах датского хавбека и нападающего сборной Ирландии.
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