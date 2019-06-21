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Рома нацелилась на трансфер экс-защитника Барселоны Бартры

00:31 9 Читати українською
Рома нацелилась на трансфер экс-защитника Барселоны Бартры
Марк Бартра / Reuters

Испанский защитник Марк Бартра вскоре может перейти в новый клуб Паулу Фонсеки.

Клуб из столицы Италии нацелился на центрбека Бетиса, информирует Sky Italy.

Рома сделала щедрое предложение Бетису по голкиперу Лопесу

Рома хочет усилить свое защитное звено в это межсезонье, и именно Бартра является приоритетным вариантом для "волков". Бетис требует за лидера своей обороны около 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бартра провел 33 матча, в которых отметился одним голом. Марк является воспитанником каталонской Барселоны.

"После трех очень успешных лет в Украине выпал шанс реализовать мечту". Фонсека – о том, какой будет его Рома

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Теги
Италия Барселона Барселона Бетис Бетис Марк Бартра Марк Бартра Рома Рома
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