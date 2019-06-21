Рома нацелилась на трансфер экс-защитника Барселоны Бартры

Испанский защитник Марк Бартра вскоре может перейти в новый клуб Паулу Фонсеки.

Клуб из столицы Италии нацелился на центрбека Бетиса, информирует Sky Italy.

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Рома хочет усилить свое защитное звено в это межсезонье, и именно Бартра является приоритетным вариантом для "волков". Бетис требует за лидера своей обороны около 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бартра провел 33 матча, в которых отметился одним голом. Марк является воспитанником каталонской Барселоны.

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