Спортивный директор Ромы Флоран Гизольфи положил глаз на атакующего полузащитника Твенте Сема Стейна, информирует Corriere dello Sport. Он не является чистым форвардом, что не мешает ему лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Нидерландов – 23-летний полузащитник забил 23 мяча (6 из них – с пенальти).

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У него практически нет конкурентов в списке снайперов – форвард АЗ Пэрротт забил на 9 голов меньше. В целом у Стейна уже 28 мячей за Твенте в сезоне во всех турнирах.

Что интересно, зимой Гизольфи уже прогадал с игроком, которого подписал из Твенте – фланговый защитник Салах-Эддин так и не заиграл в столице Италии, хотя обошёлся Роме минимум в 8 млн евро.

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