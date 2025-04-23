Рома нацелилась на полузащитника, который является лучшим бомбардиром своего чемпионата
Полузащитник Твенте Сем Стейн попал на радары Ромы.
Спортивный директор Ромы Флоран Гизольфи положил глаз на атакующего полузащитника Твенте Сема Стейна, информирует Corriere dello Sport. Он не является чистым форвардом, что не мешает ему лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Нидерландов – 23-летний полузащитник забил 23 мяча (6 из них – с пенальти).
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У него практически нет конкурентов в списке снайперов – форвард АЗ Пэрротт забил на 9 голов меньше. В целом у Стейна уже 28 мячей за Твенте в сезоне во всех турнирах.
Что интересно, зимой Гизольфи уже прогадал с игроком, которого подписал из Твенте – фланговый защитник Салах-Эддин так и не заиграл в столице Италии, хотя обошёлся Роме минимум в 8 млн евро.
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