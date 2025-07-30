Рома ищет игроков в атаку. Несмотря на продолжающиеся переговоры по полузащитнику Ривер Плейт Эчеверри, спортивный директор "джаллоросси" Фредерик Массара нацелился на Кевина. Об этом информирует Radio CRC.

Победитель Кубка Италии предложил Шахтеру 25+5 млн евро за Кевина

Наполи также интересуется вингером, запрашиваемая цена за которого составляет 30 млн евро. Сам бразилец рассчитывает на зарплату от 2,5 до 3 млн евро.

В прошлом сезоне он провел за Шахтер 35 матчей, в которых забил 9 голов и оформил 4 ассиста.

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