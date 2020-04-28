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Рома нацелилась на экзотического легионера Серии А – Фонсеку привлекает его бешеная универсальность

12:28 37 Читати українською
Рома нацелилась на экзотического легионера Серии А – Фонсеку привлекает его бешеная универсальность
Такехиро Тамеясу / АР

Рома пытается найти бюджетное усиления для своего защитного звена.

Клуб из столицы Италии обратил внимание на защитника Болоньи Такехиро Тамеясу, информирует Il Tempo.

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Японец за 9 млн евро перешел из бельгийского Сент-Трюйдена прошлым летом и сразу проявил себя в Серии А – 20 матчей и два ассиста. Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поражен работоспособностью Тамеясу и его надежной игрой в обороне. Весомым плюсом является и универсальность игрока Болоньи – он уже успел сыграть в центре и на правом фланге обороны, опорная зона также не является для него проблемой.

Добавим, что текущая цена Тамеясу по Transfermarkt – 13,5 млн евро. В активе 21-летнего универсала есть 18 матчей за сборную Японии.

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