Рома нацелилась на экзотического легионера Серии А – Фонсеку привлекает его бешеная универсальность

Рома пытается найти бюджетное усиления для своего защитного звена.

Клуб из столицы Италии обратил внимание на защитника Болоньи Такехиро Тамеясу, информирует Il Tempo.

Фонсека подтвердил, что хочет приобрести в Рому нескольких игроков Шахтера

Японец за 9 млн евро перешел из бельгийского Сент-Трюйдена прошлым летом и сразу проявил себя в Серии А – 20 матчей и два ассиста. Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поражен работоспособностью Тамеясу и его надежной игрой в обороне. Весомым плюсом является и универсальность игрока Болоньи – он уже успел сыграть в центре и на правом фланге обороны, опорная зона также не является для него проблемой.

Добавим, что текущая цена Тамеясу по Transfermarkt – 13,5 млн евро. В активе 21-летнего универсала есть 18 матчей за сборную Японии.

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