Рома нацелилась на двух топ-голкиперов АПЛ – Моуринью может вновь объединиться со своим экс-подопечным
21:23 - Читати українською
Римский клуб серьезно настроен усилить вратарскую позицию.
Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа и голкипер Вулверхэмптона Руй Патрисиу попали на радары Ромы, сообщает Calciomercato.
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На подписании одного из этих кандидатов настаивает будущий тренер "волков" Жозе Моуринью. Стоит отметить, что португалец уже работал с Де Хеа, возглавляя Юнайтед.
Сейчас испанский голкипер потерял постоянное место в стартовом составе МЮ. В нынешнем сезоне АПЛ Патрисиу сыграл в 34-х матчах, в которых пропустил 45 мячей.
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