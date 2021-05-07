Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа и голкипер Вулверхэмптона Руй Патрисиу попали на радары Ромы, сообщает Calciomercato.

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На подписании одного из этих кандидатов настаивает будущий тренер "волков" Жозе Моуринью. Стоит отметить, что португалец уже работал с Де Хеа, возглавляя Юнайтед.

Сейчас испанский голкипер потерял постоянное место в стартовом составе МЮ. В нынешнем сезоне АПЛ Патрисиу сыграл в 34-х матчах, в которых пропустил 45 мячей.

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