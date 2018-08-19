Рома на последних минутах вырвала победу над Торино

В первом туре итальянской Серии А римские "волки" обыграли туринских "быков" со счетом 0:1.

Рома создала больше голевых возможностей. Еще в середине первого тайма гости могли открыть счет, но удар Пасторе заблокировали, а Коларов пробил в штангу. Перед перерывом каркас ворот помешал забить уже Торино – перекладина приняла на себя выстрел Ринкона.

На старте второй половины встречи хозяева даже забили мяч в сетку вражеских ворот, однако арбитр зафиксировал офсайд. Торино со временем выровнял ситуацию на поле – Рома реже создавала хорошие моменты. Один из таких упустил Ундер, не сумев переиграть голкипера "быков", еще один – Джеко, который головой пробил в штангу.

Вратарю Ромы Ольсену также пришлось в ступать в игру, когда из выгодных позиций пробивали Мейте и Белотти. Эйсебио Ди Франческо усилил игру новичками Клюйвертом и Кристанте. Голландец и стал героем. На последней минуте основного времени он протянул мяч и забросил на Джеко – Эдин в касание переправил сферу в сетку. Рома начала сезон с тяжелой победы.

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Италия. Серия А, 1 тур

Торино – Рома – 0:1

Гол: Джеко, 90