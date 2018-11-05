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Рома может сменить владельца – нового кандидата связывают с Гройсманом

11:38 188 Читати українською
Рома может сменить владельца – нового кандидата связывают с Гройсманом
Даниэль Кретинский / Фото с igr.cz

Президент Ромы Джеймс Палотта может освободить кресло владельца клуба в ближайшее время.

Чешский миллиардер Даниэль Кретинский заинтересован в приобретении Ромы, сообщает La Repubblica.

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По информации издания, 43-летний бизнесмен, чье состояние оценивается в 2,2 млрд евро, ранее был готов купить Милан, но его предложение было отклонено владельцами "россонери".

Нынешний президент Ромы Джеймс Палотта не намерен продавать римский клуб.

Стоит отметить Даниэль Кретинский имеет связи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает издание oligarh.media.

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