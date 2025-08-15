Рома может решиться на рискованную продажу одного из главных своих активов.

"Волки" сами предложили Интеру полузащитника Ману Коне, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Рома лишь год назад приобрела хавбека у гладбахской Боруссии, и француз в дебютный сезон стал едва ли не лучшим полевым игроком команды. 24-летний Коне провел 45 матчей, оформив 2 гола и 3 ассиста. Ранее поступали сообщения, что даже новый тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини считает Ману "неприкосновенным". Впрочем, руководство Ромы может решиться на продажу лидера ради инвестиций в желаемых новичков (Санчо, Бейли и т.д.).

Интер готов выложить за Коне до 30 млн евро, но столичный клуб хочет около 50 млн. Возможно, миланцам придется продать Пйотра Зелиньски, чтобы собрать средства для более привлекательного предложения Роме.

