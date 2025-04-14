Нападающий Артём Довбик готов покинуть Рому и перебраться в стан Ювентуса, информирует Tutto Calcio Estero. Согласно источнику, украинец пользуется популярностью у нескольких клубов после своего успеха в столице. В Серии А клуб, готовый выкупить его у Ромы, лишь один – Ювентус. "Если Довбик уйдёт, Рома будет предана одним из своих людей – как Юлий Цезарь", – отмечает источник.

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Летом "Старая синьора" попрощается с Коло Муани и Влаховичем. Туринский клуб уже приступил к поискам нового центрфорварда. Рома не готова отпускать Артёма, но хорошее предложение может заставить президента клуба Дэна Фридкина передумать. Сообщается, что Ювентус может предложить 50 млн евро.

Однако помимо Довбика Ювентус также рассматривает вариант с подписанием форварда Галатасарая Виктора Осимхена.

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