В лагере Ромы напутали с заявкой на поединок первого тура Серии А.

Полузащитник римлян Амаду Диавара был включен в заявку на матч против Вероны (0:0) как игрок в возрасте до 22-х лет, хотя гвинейцу уже исполнилось 23, сообщает Gazzetta.it.

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По информации издания, такое нарушение регламента может привести к зачислению технического поражения гостям. Рома готова к подаче апелляции в случае решения о назначении поражения (0:3).

Напомним, по итогам прошлого сезона Серии А подопечные Фонсеки финишировали на 5-й строчке.

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