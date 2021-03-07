В рамках воскресной программы 26-го тура Серии А Дженоа на выезде уступил Роме. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 26-й тур

Рома – Дженоа – 1:0

Гол: Манчини, 24

Верона – Милан – начало в 16:00

Кротоне – Торино – начало в 16:00

Фиорентина – Парма – начало в 16:00

Сампдория – Кальяри – начало в 19:00

Наполи – Болонья – начало в 21:45

Рома в родных стенах принимала Дженоа. В середине первого тайма римляне вырвались вперед – Пеллегрини с углового ювелирно навесил в штрафную, где Манчини головой замкнул. "Грифоны" же до перерыва ничего создать не смогли.

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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – гости продолжали безрезультатные попытки сравнять счет, а "волки" больше играли от обороны, не рискуя потерять хрупкое преимущество. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ромы.

Благодаря набранным трем очкам подопечные Паоло Фонсеки с 50-ю зачетными балами поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. Дженоа с 27-ю пунктами остался на 13-м месте первенства. Напомним, что в четверг, 11 марта, Рома встретится с Шахтером в 1/8 финала ЛЕ.

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