Рома провела генеральную репетицию перед Шахтером – подопечные Фонсеки минимально одолели Дженоа и поднялись в зону ЛЧ
В рамках воскресной программы 26-го тура Серии А Дженоа на выезде уступил Роме. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2020/21, 26-й тур
Рома – Дженоа – 1:0
Гол: Манчини, 24
Верона – Милан – начало в 16:00
Кротоне – Торино – начало в 16:00
Фиорентина – Парма – начало в 16:00
Сампдория – Кальяри – начало в 19:00
Наполи – Болонья – начало в 21:45
Рома в родных стенах принимала Дженоа. В середине первого тайма римляне вырвались вперед – Пеллегрини с углового ювелирно навесил в штрафную, где Манчини головой замкнул. "Грифоны" же до перерыва ничего создать не смогли.
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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – гости продолжали безрезультатные попытки сравнять счет, а "волки" больше играли от обороны, не рискуя потерять хрупкое преимущество. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ромы.
Благодаря набранным трем очкам подопечные Паоло Фонсеки с 50-ю зачетными балами поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. Дженоа с 27-ю пунктами остался на 13-м месте первенства. Напомним, что в четверг, 11 марта, Рома встретится с Шахтером в 1/8 финала ЛЕ.