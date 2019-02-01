Рома – Милан: прогноз на матч Серии А

Столичная Рома и Милан встретятся в матче 22-го тура итальянской Серии А. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Рома – Милан состоится 3 февраля в Риме на Стадио Олимпико. Начало игры в 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Рома – Милан, прогноз букмекеров на матч Серии А:

Специалисты авторитетной британской конторы William Hill считают хозяев фаворитом противостояния. Коэффициент на победу "волков" составляет 2,25. Возможный триумф подопечных Дженнаро Гаттузо оценивается баллом 3,40, а ничья – 3,20.

Похожие коэффициенты дают и австрийцы с Bwin. На Рому можно поставить с баллом 2,25, на вероятный успех "россонери" принимают ставки с коэффициентом 3,10. Меньше всего здесь верят в ничью – 3,30.

Отметим, что матч первого круга на Сан-Сиро завершился победой Милана со счетом 2:1.