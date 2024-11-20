После девяти лет в Лидсе Андреа Иоре продолжил карьеру в Роме.

Главный скаут Лидса Андреа Иоре занял аналогичную должность в Роме, информирует Corriere dello Sport. Сообщается, что он приступил к работе в столичном клубе в конце октября, просто Рома об этом не объявляла официально. Источник заметил это изменение благодаря профилю специалиста на ресурсе Linkedin.

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Сообщается, что целью проекта Иоре является воссоздание рабочей группы из экспертов и компетентных специалистов для каждого географического региона. Грубо говоря, Андреа будет полагаться на мнения "своих" скаутов из разных стран. Эти скауты должны будут хорошо отслеживать внутренний футбольный рынок и докладывать в отчётах наверх.

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